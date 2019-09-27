Лавров: США идут на слом решений ООН по ближневосточному урегулированию

"США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой "сделки века", а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанам. Под угрозой двухгосударственное решение палестинской проблемы, которое имеет ключевое значение для удовлетворения законных чаяний палестинского народа, обеспечения безопасности Израиля и всего региона", - сказал министр.

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. США взяли курс на развал решений ООН о палестино-израильском урегулировании. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что такие атаки Вашингтона на международное право приобретают опасные масштабы. "У всех на слуху выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренного резолюцией 2231 СБ ООН. Вашингтон не просто отказался от закрепленных в этой резолюции своих обязательств, но стал требовать от всех других государств играть по американским правилам и саботировать ее выполнение", - указал он.

Глава МИД РФ также напомнил, что при авианалетах на Ливию, члены НАТО откровенно нарушили резолюции СБ ООН.

"Они тоже, видимо, руководствовались логикой своего "порядка, основанного на правилах". Результат - ливийская государственность разрушена, а губительные последствия натовской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлебывает по сей день", - заключил министр.

Урегулирование в Сирии

Недавние дискуссии в Совете Безопасности ООН по гуманитарной ситуации и политическому урегулированию в Сирии стали попыткой для некоторых стран вывести террористов из-под удара и даже наладить с ними взаимодействие на земле, заявил глава МИД России.

"Сохраняются "скрытые повестки" в сфере антитеррора: несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности о листировании террористических организаций, для некоторых стран стало "правилом" выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие на земле, как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии, - сказал он. - В США уже вслух заговорили о том, что "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) - вполне "умеренная структура", с которой "можно иметь дело". К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов СБ ООН, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе".

Россия и Китай проголосовали 19 сентября в СБ ООН против предложенной "гуманитарной тройкой" (Бельгия, Германия, Кувейт) резолюции по прекращению огня и улучшению ситуации в Идлибе.

В резолюции сторонам конфликта предписывалось "прекратить враждебные действия". В ней также содержался призыв наказать ответственных за нарушение норм гуманитарного права в Идлибе. Западные страны неоднократно обвиняли российскую и сирийскую авиацию в нанесении намеренных ударов по гуманитарным объектам в этой провинции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, представив в ООН спутниковые снимки неповрежденных объектов из числа тех, которые якобы подверглись атакам.

Обстановка в Персидском заливе

Разногласия государств в зоне Персидского залива должны решаться без голословных обвинений, Россия внесла свой вклад в стабилизацию обстановки в регионе, представив летом обновленную концепцию коллективной безопасности, добавил Сергей Лавров.

"Искусственно нагнетается напряженность в Персидском заливе. Призываем к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений, - подчеркнул Лавров. - Наш вклад - представленная летом этого года обновленная российская концепция коллективной безопасности в этом регионе".

Глава МИД РФ обратил внимание на успехи в борьбе с глобальной террористической угрозой в Сирии и на необходимость дальнейшего политического урегулирования в арабской республике.

"При решающем вкладе России, Турции и Ирана как гарантов астанинского формата завершено формирование конституционного комитета, о чем на днях объявил генсекретарь [ООН] Антониу Гутерриш, - констатировал он. - На повестке дня постконфликтное восстановление, создание условий для возвращения беженцев. Здесь важную роль должна сыграть система ООН".

Министр обратил внимание на то, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке остается много нерешенных проблем, в частности кризисы в Ливии и Йемене. "На грани срыва перспективы решения палестинского вопроса и реализации Арабской мирной инициативы. Тревожат попытки разыгрывать взрывоопасную для многих стран "курдскую карту", - резюмировал Лавров.

23 июля МИД РФ представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе, предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.