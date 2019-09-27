Лавров: Россия призывает всех поддержать призыв о недопустимости ядерной войны

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Россия обращается ко всем странам с призывом поддержать заявление о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"В целях недопущения дальнейшего нагнетания напряженности Россия внесла ряд инициатив. Президент Владимир Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Мы также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе", - отметил министр.

"Реакция США и их союзников пока не обнадеживает. Настораживает затянувшееся отсутствие ответа и на наше предложение, сделанное американским коллегам еще год назад: принять на высшем уровне российско-американское заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей. Призываем все страны поддержать эту инициативу", - заявил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, США нанесли огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности.

"Теперь под вопросом судьба ДСНВ, отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а в своих доктринальных документах понизили порог применения ядерного оружия. Берут курс на превращение киберпространства и космоса в арену военного противостояния", - подчеркнул он.

Вызовы перед ООН

Глава МИД России отметил, что ООН сохраняет устойчивость, несмотря на все современные вызовы, соблюдение Устава Всемирной организации гарантирует мерное развитие человечества.

"В преддверии очередного юбилея Объединенных Наций хотел бы подчеркнуть: ооноцентричная система миропорядка, несмотря на все испытания, сохраняет устойчивость, обладает большим запасом прочности, - отметил министр. - Она своего рода страховочная сетка, гарантирующая - если уважать Устав Организации - мирное развитие человечества через нахождение баланса порой весьма противоречивых интересов различных стран".

По словам Лаврова, годы работы Всемирной организации продемонстрировали ценность деидеологизированного сотрудничества, опыт которого страны-союзники получили в годы Второй мировой войны. Глава российского дипведомства подчеркнул, что современные вызовы и угрозы не менее опасны и преодолеть их мировое сообщество сможет, лишь работая сообща.

"Полвека назад выдающийся российский ученый и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров написал такие слова: "Разобщенность человечества угрожает ему гибелью... Для человечества отойти от края пропасти - значит преодолеть разобщенность", - привел цитату министр. - Именно в единении видели основную задачу ООН ее отцы-основатели. Давайте будем достойны их наследия и их памяти".