Лавров заявил, что у России много единомышленников по подходам к международным делам

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Российская позиция по международным делам имеет много единомышленников. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы постарались проанализировать ту концепцию, которую наши западные коллеги активно продвигают, так называемый порядок, основанный на правилах, и посмотреть, насколько эта концепция соответствует универсальным, общепризнанным, коллективно согласованным нормам международного права. По нашей оценке, соответствует не очень, а в целом ряде случаев даже противоречит, - сказал он. - Мы будем добиваться того, чтобы все страны вернулись к уважению Устава ООН, к уважению других норм и принципов универсального международного права. И в этой работе, и в этой позиции, я вас заверяю, у нас очень много единомышленников".

Министр подчеркнул, что состоявшиеся обсуждения в рамках недели высокого уровня подтвердили, что "залог эффективного реагирования человечества на общие для всех нас угрозы - это опора на центральную координирующую роль ООН".

"При всех ее недостатках ничего более надежного человечество изобрести не смогло, и не думаю, что в ближайшем будущем изобретет", - добавил он.