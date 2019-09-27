Лавров заявил, что подходы США к Ирану подрывают режим ядерного нераспространения

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Действия США в отношении Ирана и его ядерной программы подрывают режим нераспространения и осложняют ситуацию в регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это разрушительные действия не только для конкретной ситуации с иранской ядерной программой, но и для режима нераспространения ядерного оружия и в целом для ситуации в регионе, потому что, к сожалению, наши американские коллеги практически любой аспект ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки рассматривают через антииранскую призму и как будто сознательно пытаются найти как можно больше причин для того, чтобы постараться подкрепить свои неподкрепляемые утверждения, что Иран является главным источником зла в этом регионе и все беды только от Ирана", - отметил глава МИД РФ.