Лавров: сопротивление процессу создания в Сирии конституционного комитета прекратилось

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Сопротивление процессу политического урегулирования в Сирии, включающее создание и работу конституционного комитета, сошло на нет. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Главное мое послание всем [состоит в том], что я доволен, что сопротивление этому процессу [создание конституционного комитета] прекратилось. Потому что сопротивление было нацелено на срыв вообще любого сирийского урегулирования, на провоцирование конфронтации, напряженности, скандалов в этом процессе с тем, чтобы потом показать пальцем, вы сами знаете, на кого и обосновать очередное применение силы. Я очень удовлетворен, что разум возобладал в том числе у наших западных партнеров, которые являются членами так называемой антитеррористической коалиции", - сказал он.