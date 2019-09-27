{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: сопротивление процессу создания в Сирии конституционного комитета прекратилось

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Сопротивление процессу политического урегулирования в Сирии, включающее создание и работу конституционного комитета, сошло на нет. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Главное мое послание всем [состоит в том], что я доволен, что сопротивление этому процессу [создание конституционного комитета] прекратилось. Потому что сопротивление было нацелено на срыв вообще любого сирийского урегулирования, на провоцирование конфронтации, напряженности, скандалов в этом процессе с тем, чтобы потом показать пальцем, вы сами знаете, на кого и обосновать очередное применение силы. Я очень удовлетворен, что разум возобладал в том числе у наших западных партнеров, которые являются членами так называемой антитеррористической коалиции", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в СирииГенассамблея ООН - 2019
Генассамблея ООН - 2019
Лавров сообщил, что его встреча с главой МИД Грузии прошла по инициативе Тбилиси
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Давид Залкалиани интересовался вопросом возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Читать полностью