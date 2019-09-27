Лавров назвал ложью сообщения о его встрече с представителями Гуайдо

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что информация о его встрече с представителем лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауйдо в США Карлосом Веккьо абсолютно не соответствует действительности.

"Это чистой воды ложь", - сказал Лавров.

"Они [представители венесуэльской оппозиции] учатся у американцев - вбросить ложь, а потом попытаться эту ложь использовать для того, чтобы показать, что Россия, дескать, бросила венесуэльское правительство, - добавил глава МИД РФ. - Низко подло и не достойно мужчины".

Лавров заявил, что постоянно меняющаяся позиция лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо и его команды при переговорах с властями этой страны говорит о несамостоятельности Гуайдо.

"Представители господина Гуайдо - они меняют свою позицию утром, вечером, через день - и поначалу отвергали вообще все инициативы. <...> Потом вроде бы [Гуайдо] наладил диалог между своими представителями и представителями правительства, так называемый процесс Осло. Сейчас к процессу Осло правительство, как мне подтвердили упомянутые мной представители венесуэльского руководства, готово, но капризы господина Гуайдо и его компании, конечно, объясняются тем, что он несамостоятельная фигура. Ему подсказывают, что нужно сделать, чтобы создать очередной повод для кризиса, для нагнетания атмосферы, для оправдания применения на практике той самой "доктрины Монро", для задействования механизма, который называется Межамериканский договор о взаимной помощи", - сказал он.