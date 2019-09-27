Лавров: тупик в палестинской ситуации будет негативно сказываться на интересах Израиля

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Тупиковая ситуация в палестино-израильском урегулировании негативно скажется на интересах Тель-Авива. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"У нас [с Израилем] хороший, доверительный диалог по Сирии и другим частям региона Ближнего Востока, потому что во всех наших подходах мы всегда подчеркиваем, что комплексное решение этих проблем обязательно должно учитывать интересы безопасности Израиля. Это принципиальный момент, - сказал Лавров. - Жаль только, что мы не можем выйти из того тупика, куда загоняют палестинскую проблему. Это будет негативно сказываться на общей ситуации, в том числе на интересах Израиля".

Идео о безопасности в Персидском заливе

По словам Лаврова, российская концепция по обеспечению мира и сотрудничества в зоне Персидского залива востребована и приобретает все больше сторонников в регионе.

"То, что все больше стран Персидского залива, включая, естественно, арабские страны, начинают раздумывать о том, как деэскалировать [создавшуюся] ситуацию, говорит в пользу того, что идеи, которые мы продвигаем, в той или иной форме будут востребованы, - отметил глава МИД РФ. - Они очень просты: сесть за стол переговоров, начать не через СМИ, не через мегафоны друг другу выдвигать претензии, а положить все эти озабоченности на стол и начать их рассматривать по-деловому, без расчета на какую-то публику, добиваться удовлетворения всех участников этого процесса".