Лавров предостерег от попыток "разогревать страсти" вокруг проблемы рохинджа

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Попытки нагнетать публичное внимание к проблеме беженцев рохинджа только усугубляют положение дел. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Есть общее понимание, в том числе по итогам обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН, что нужно людей возвращать. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия, в том числе с участием Управления ООН по делам беженцев, - подчеркнул он. - И искать развязки нужно напрямую, через диалог и согласование всех технических вопросов, включая места, куда эти беженцы могут вернуться, и включая обеспечение и гарантии их безопасности".

По словам Лаврова, здесь нужна спокойная доверительная двусторонняя работа. "Попытки нагнетать публичное внимание к этой теме, причем эти попытки всегда носят такой заостренный и не вполне позитивный характер, только разогревают страсти и делают обе стороны менее сговорчивыми, - сказал министр. - Поэтому диалог, диалог и еще раз диалог. Каких-то волшебных секретов у нас нет".

В Женеве 16 сентября был опубликован доклад Международной независимой миссии по установлению фактов, в котором говорится, что положение народности рохинджа в Мьянме за минувшие 12 месяцев ухудшилось и что против них совершаются действия, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности и геноцид. Спецдокладчик по Мьянме Янги Ли заявила на 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, что около 65 тыс. жителей Мьянмы были вынуждены покинуть с начала этого года свои дома в штатах Ракхайн и Чин в результате конфликта.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, более 740 тыс. рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш.