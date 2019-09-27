Лавров усомнился в демократичности публикации телефонных разговоров президентов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Вынесение в публичное пространство разговоров лидеров двух стран нарушает дипломатические приличия и ставит вопрос о том, как работать в таких условиях. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, комментируя публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и возможность повторения такой ситуации с разговором американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда меня мама воспитывала, она сказала, что читать чужие письма - это неприлично, - сказал глава МИД РФ. - Я все-таки привык из этого исходить, тем более это письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, согласованность в этих вопросах".

"Я не комментирую, кто и как принимал решения по поводу публикации записи телефонного разговора президентов США и Украины, но хочу еще раз сказать, что есть дипломатическая практика и выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким, надрывным голосом заявлять, что если та или иная администрация не покажет нам какую-то записку - своим родственникам, каким-то партнерам - то тогда мы эту администрацию будем разносить в клочья, разве это демократия? Как можно вести работу в таких условиях?" - добавил он.

"Поэтому мы будем следовать букве и духу Венских конвенций о дипломатических сношениях, в которых все написано, и рекомендую СМИ, которые так рьяно пытаются узнать, можно ли что-то еще опубликовать, обращаться к этим важным документам, регулирующим дипломатические сношения", - указал глава МИД РФ.

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.