Лавров: США передергивают факты, обвиняя Дамаск в решении конфликта в Сирии военным путем

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что Вашингтон передергивает факты, обвиняя правительство Сирии в намерении решить кризис в стране военным путем, когда как речь идет о борьбе с остатками террористов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Если господин [спецпредставитель США по Сирии Джеймс] Джеффри считает, что сирийское правительство делает ставку на военную победу, то мне такого неизвестно, - указал Лавров. - Правительство Сирии добросовестно подтверждает все свои обязательства, в том числе во время заседаний в СБ ООН".

"Если, как это сейчас в США многие пытаются делать, под ставкой на военное решение подразумевается то, что сирийская армия при нашей поддержке будет бескомпромиссно добивать остатки террористов, включая "Хайят Тахрир аш-Шам" [одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"], которую некоторые пытаются преподнести как умеренную структуру, - это передергивание фактов, - отметил министр. - Никто никогда не проводил параллель между борьбой с терроризмом и военным решением конфликта".

По словам главы МИД РФ, Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте по Сирии. "Но их комментарии что по Сирии, что по любому другому конфликту меняются день ото дня, в зависимости от настроения, политической конъюнктуры, существующей на данный момент", - обратил внимание Лавров.