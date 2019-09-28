МИД РФ в ответ послу США напомнил, что в делах Бута, Ярошенко и Бутиной нет доказательств

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в субботу ответило в Twitter на видеообращение посла США Джона Хантсмана, в котором тот говорит о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

"Хотели бы в очередной раз напомнить, что Пола Уилана задержали с поличным при совершении противозаконных действий, о чем было заявлено открыто. А вот доказательств вины Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Владимира Бута и многих других россиян, которые находятся в заключении в США под надуманными предлогами, американская сторона так и не предоставила", - отметили в МИД РФ.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.