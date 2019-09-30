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Рябков: размещение в Европе ракет средней дальности потребует от РФ компенсирующих мер

По словам замминистра иностранных дел, такое развитие событий приведет к радикальному изменению ситуации с точки зрения обеспечения национальной безопасности России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Появление в Центральной и Западной Европе ракет средней и малой дальности приведет к кардинальному изменению условий обеспечения безопасности России и потребует от Москвы принятия компенсирующих мер. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу "Международная жизнь".

"Полагаю, что появление такого рода систем в районах Центральной Европы, да и Западной Европы, приведет к радикальному изменению ситуации с точки зрения задачи обеспечения нашей национальной безопасности", - отметил он. "Появление такого рода средств поражения, которые в силу своей дальности, что называется, накрывали бы значительную часть территории РФ, по крайней мере ее Европейскую часть точно, если мы говорим о гипотетическом размещении такого рода систем в Европе, потребовало бы с нашей стороны компенсирующих мер", - добавил Рябков.

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