Человечество на кону. Россия и США обменялись упреками по ДРСМД в Совбезе ООН

Хотя Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа, споры о том, кто именно нарушил его положения, в четверг впервые перекинулись в Совет Безопасности ООН. Поводом к созыву Россией и Китаем экстренного заседания стали проведенные 18 августа испытания США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность ее полета составила более 500 км.
По словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, целью заседания было вовсе не обсуждение того, кто нарушил договор, а "надежда на возобладание здравого смысла" если не у американских, то хотя бы у европейских партнеров. И все же, судя по прозвучавшим взаимным обвинениям, пока здравый смысл уходит все дальше от зала Совбеза. Зато сценарий гонки вооружений становится все вероятнее.
Разногласия между странами начались уже с рассмотрения повестки, в соответствии с которой предстояло вести дискуссию. Если Россия хотела обсудить "угрозы миру и безопасности", то США предлагали изменить название на "поддержание мира и стабильности". В итоге тема американских ракетных испытаний все же квалифицировалась как угроза.
Вторая попытка
Несмотря на то, что в СБ тема ДРСМД обсуждалась впервые, Россия уже поднимала ее в ООН - на сессии Генеральной Ассамблеи 22 декабря прошлого года. Когда договор еще можно было спасти, Москва предложила всем 193 государствам - членам всемирной организации проголосовать за резолюцию в поддержку документа. Тем не менее, тогда европейские страны побоялись открыто поддержать российский документ и пойти вразрез с позицией Вашингтона.
Теперь же Полянский напомнил об этом западным партнерам. "Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений?" - задал он вопрос европейским коллегам. Судя по последовавшим выступлениям, ответ на него был отрицательным.
Взывая к разуму европейских коллег, Полянский обратился к фактам, а точнее - к деньгам. "Расходы на разработку запрещенного ДРСМД оружия были заложены в американский военный бюджет задолго до того, как этому документу был вынесен смертный приговор", - подчеркнул он.
Французы, британцы и немцы, кажется, остались глухи к этим доводам. "Мы приняли объяснения, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Мы не верим в то, что Соединенные Штаты при этом хотя бы раз не соблюли ДРСМД", - заявил постпред Великобритании. Разумеется, вину за нарушение соглашения они возлагают на Москву.
Избежать новой гонки вооружений
Именно словосочетание "гонка вооружений" чаще всего звучало от дипломатов в ООН как до, так и во время встречи Совбеза. С призыва избежать ее начала свое выступление и заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу. Миру еще предстоит привыкнуть к реальности без ДРСМД, но есть и другие документы, призванные уберечь от бесконтрольной разработки новых ракет, напомнила она. В частности, это Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (Гаагский кодекс поведения) и Режим контроля за ракетными технологиями.
Представитель ООН традиционно избежала обвинений в адрес какой-либо страны, упомянув разве что обеспокоенность в связи с ракетной программой КНДР.
Недавно вступивший в должность постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, с одной стороны, поддержал призыв Накамицу. Он заявил о необходимости "решительно стоять на защите мирового порядка". Однако к предлагаемым Соединенными Штатами переговорам в трехстороннем формате - с Москвой и Вашингтоном - Пекин, по словам дипломата, в настоящий момент не готов.
Виновники торжества
Как это нередко бывает в Совбезе, основная дискуссия развернулась между представителями России и США.
Эмоциональному выступлению Полянского, который говорил об угрозе неконтролируемой гонки вооружений и стоящем на кону будущем всего человечества, и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн противопоставил повторение уже неоднократно звучавших обвинений. Он начал с так "полюбившейся" американцам российской ракеты 9M729, которая и стала причиной выхода США из ДРСМД. В заключение американский дипломат предсказал наращивание Россией ядерного потенциала в будущем.
"США и "подхрюкивающие" им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают все с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах", - констатировал в ответ Полянский. Остальные дипломаты от продолжения дискуссии воздержались.
Совету Безопасности не удалось выработать ни резолюции, ни совместных заявлений по итогам заседания. Лишь заместитель постоянного представителя ФРГ при ООН Юрген Шульц выдвинул инициативу создания некой дорожной карты. Остается надеяться, что это будет путь, ведущий к сокращению вооружений, а не в обратном направлении.
Мария Хренова