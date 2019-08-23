Человечество на кону. Россия и США обменялись упреками по ДРСМД в Совбезе ООН

Хотя Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа, споры о том, кто именно нарушил его положения, в четверг впервые перекинулись в Совет Безопасности ООН. Поводом к созыву Россией и Китаем экстренного заседания стали проведенные 18 августа испытания США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность ее полета составила более 500 км.

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По словам исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, целью заседания было вовсе не обсуждение того, кто нарушил договор, а "надежда на возобладание здравого смысла" если не у американских, то хотя бы у европейских партнеров. И все же, судя по прозвучавшим взаимным обвинениям, пока здравый смысл уходит все дальше от зала Совбеза. Зато сценарий гонки вооружений становится все вероятнее. Разногласия между странами начались уже с рассмотрения повестки, в соответствии с которой предстояло вести дискуссию. Если Россия хотела обсудить "угрозы миру и безопасности", то США предлагали изменить название на "поддержание мира и стабильности". В итоге тема американских ракетных испытаний все же квалифицировалась как угроза. Вторая попытка Несмотря на то, что в СБ тема ДРСМД обсуждалась впервые, Россия уже поднимала ее в ООН - на сессии Генеральной Ассамблеи 22 декабря прошлого года. Когда договор еще можно было спасти, Москва предложила всем 193 государствам - членам всемирной организации проголосовать за резолюцию в поддержку документа. Тем не менее, тогда европейские страны побоялись открыто поддержать российский документ и пойти вразрез с позицией Вашингтона.

Теперь же Полянский напомнил об этом западным партнерам. "Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений?" - задал он вопрос европейским коллегам. Судя по последовавшим выступлениям, ответ на него был отрицательным. Взывая к разуму европейских коллег, Полянский обратился к фактам, а точнее - к деньгам. "Расходы на разработку запрещенного ДРСМД оружия были заложены в американский военный бюджет задолго до того, как этому документу был вынесен смертный приговор", - подчеркнул он. Французы, британцы и немцы, кажется, остались глухи к этим доводам. "Мы приняли объяснения, которые представили США по поводу сроков разработки недавно испытанной крылатой ракеты наземного базирования. Мы не верим в то, что Соединенные Штаты при этом хотя бы раз не соблюли ДРСМД", - заявил постпред Великобритании. Разумеется, вину за нарушение соглашения они возлагают на Москву. Избежать новой гонки вооружений Именно словосочетание "гонка вооружений" чаще всего звучало от дипломатов в ООН как до, так и во время встречи Совбеза. С призыва избежать ее начала свое выступление и заместитель генерального секретаря организации Идзуми Накамицу. Миру еще предстоит привыкнуть к реальности без ДРСМД, но есть и другие документы, призванные уберечь от бесконтрольной разработки новых ракет, напомнила она. В частности, это Международный кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (Гаагский кодекс поведения) и Режим контроля за ракетными технологиями. Представитель ООН традиционно избежала обвинений в адрес какой-либо страны, упомянув разве что обеспокоенность в связи с ракетной программой КНДР. Недавно вступивший в должность постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, с одной стороны, поддержал призыв Накамицу. Он заявил о необходимости "решительно стоять на защите мирового порядка". Однако к предлагаемым Соединенными Штатами переговорам в трехстороннем формате - с Москвой и Вашингтоном - Пекин, по словам дипломата, в настоящий момент не готов. Виновники торжества Как это нередко бывает в Совбезе, основная дискуссия развернулась между представителями России и США.

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