США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. США провели в минувшее воскресенье испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска (УВП) Mark-41 (Mk-41), схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер.

"Это была одна из модификаций [ракеты] Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована [УВП] Mk-41, хотя и не в такой конфигурации, как для [дислоцированных в Румынии и Польше комплексов] Aegis Ashore", - заявил сотрудник пресс-службы военного ведомства США. Карвер отвечал на просьбу привести детали состоявшегося в выходные дни испытания.

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США.

При этом Карвер утверждал, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений". Он не пояснил, как с этим тезисом соотносится факт использования УВП Mk-41 в ходе воскресного испытания. Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.

Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года (ВМС Великобритании - с 2008 года). Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.

Производитель ракеты - корпорация Raytheon - подчеркивает, что она способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью". Ракета несет видеокамеру, передающую сигнал в режиме реального времени на командный пункт. Ракета может быть перепрограммирована в полете благодаря приемо-передающему устройству спутниковой связи для нанесения удара по одной из 15 заложенных в ее память целей или же вообще направлена в какую-то совершенно иную точку посредством глобальной навигационной системы GPS. В текущем году планируется начать модернизацию этих вооружений. Предполагается, что они будут оставаться на вооружении ВМС США до конца 2040-х годов.

Карвер уточнил, что ракета "поразила цель на суше - на острове Сан-Николас", находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния. "Деталями относительно траектории полета [ракеты] я не располагаю", - сказал представитель военного ведомства США. Ранее Пентагон выложил в интернет фрагмент видеозаписи, на которой на замедленной скорости показан старт ракеты из пускового стакана Mk-41, установленного на колесной грузовой платформе.

В середине марта сотрудники Пентагона заявляли, что испытания ракет наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, намечается провести не только в августе, но и ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планируют провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Карвер не привел на эту тему никаких сведений. "Информации относительно каких бы то ни было предстоящих испытаний у меня нет", - заверил представитель Пентагона.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через шесть месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов.

Однако, как признал затем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон сделал этот шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

Реакция России

Как говорилось в обнародованном 5 августа заявлении президента России Владимира Путина, произошедшее "под надуманным предлогом" разрушение "одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями" серьезнейшим образом осложнило ситуацию в мире, породило "фундаментальные риски для всех".

"При этом мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - подчеркнул Путин.

Он предупредил, что нынешние действия США "неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности".

Кроме того, Путин указал, что "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности". "Мы к этому готовы", - отметил президент.