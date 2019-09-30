Рябков считает, что Венесуэла прошла этап балансирования на грани госпереворота

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле в политическом плане стабилизировалась, угрозы государственного переворота в стране сейчас нет. Об этом заявил в интервью "Международная жизнь " заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценке того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать. Но такого балансирования на грани госпереворота - как вы знаете, было несколько абсолютно противозаконных попыток свержения правительства в Каракасе - сейчас нет. Есть экономические трудности, есть ряд направлений, где нужно принимать меры, компенсирующие, что называется, и меры по стабилизации. Об этом был разговор в ходе переговоров [между президентами России и Венесуэлы Владимиром Путиным и Николасом Мадуро в Кремле 25 сентября]", - сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что визит Мадуро прошел "на очень позитивной ноте". Рябков отметил, что правительство Венесуэлы убедилось в том, что Россия "твердо стоит на позиции поддержки здравого смысла и тех усилий, которые президент Мадуро и его правительство предпринимают по разным направлениям, включая диалог со здравомыслящей оппозицией". Он также сообщил, что на переговорах затрагивалась не только тема военно-технического сотрудничества, но и все аспекты совместной работы двух стран. "Это был очень глубокий разговор по российско-венесуэльскому стратегическому партнерству", - пояснил он.

По словам Рябкова, Россия комплексно работает над нормализацией всей ситуации в Венесуэле. В частности, Москва оказывает помощь в части продовольственного обеспечения и фармацевтики.

"То есть с венесуэльскими коллегами по разным направлениям отлажен диалог, и мы продолжаем реализовывать проекты, которые по большому счету к внутренней ситуации в этой стране если и имеют отношение, то опосредованное. Это взаимовыгодная работа", - заключил высокопоставленный дипломат.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов. Согласно подсчетам ООН, Венесуэлу покинули уже более 4 млн человек.