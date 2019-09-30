Лавров отметил высокий авторитет Жака Ширака в мире и его любовь к культуре России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил в понедельник посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака.

"Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака - выдающегося государственного деятеля современности. С его именем связаны многие начинания, заложившие основу плодотворного российско-французского сотрудничества, сделавшие его по-настоящему привилегированным партнерством", - подчеркнул министр.

"Хорошо помним, как последовательно и принципиально Жак Ширак отстаивал интересы Франции, что снискало ему высокий авторитет во всем мире. Мы никогда не забудем его отношение к России, искреннюю любовь к истории и культуре нашей страны", - обратил внимание Лавров.

Глава российского дипведомства также возложил цветы к портрету бывшего президента Франции.

Жак Ширак скончался 26 сентября в своем парижском доме в окружении родных на 87-м году жизни. Понедельник, день прощания с выдающимся политиком, объявлен во Франции днем траура. Ожидается, что бывший президент будет похоронен до конца дня на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс.