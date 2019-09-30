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Умер Жак Ширак

Лавров отметил высокий авторитет Жака Ширака в мире и его любовь к культуре России

Глава российского дипведомства возложил цветы к портрету бывшего президента Франции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил в понедельник посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью экс-президента Франции Жака Ширака.

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"Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака - выдающегося государственного деятеля современности. С его именем связаны многие начинания, заложившие основу плодотворного российско-французского сотрудничества, сделавшие его по-настоящему привилегированным партнерством", - подчеркнул министр.

"Хорошо помним, как последовательно и принципиально Жак Ширак отстаивал интересы Франции, что снискало ему высокий авторитет во всем мире. Мы никогда не забудем его отношение к России, искреннюю любовь к истории и культуре нашей страны", - обратил внимание Лавров.

Глава российского дипведомства также возложил цветы к портрету бывшего президента Франции.

Жак Ширак скончался 26 сентября в своем парижском доме в окружении родных на 87-м году жизни. Понедельник, день прощания с выдающимся политиком, объявлен во Франции днем траура. Ожидается, что бывший президент будет похоронен до конца дня на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияШирак, ЖакУмер Жак Ширак
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