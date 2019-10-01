Гатилов допустил перенос некоторых заседаний по линии ООН из Нью-Йорка в Женеву

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия не возражает против того, чтобы в Женеве проводилось больше крупных международных мероприятий, включая сессии Комиссии ООН по разоружению и заседаний Первого комитета Генассамблеи. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Десять членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк. В этой связи, отвечая на вопрос о перспективах переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в Женеву, глава российской дипмиссии напомнил, что на эту тему уже высказывался министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Для нас, безусловно, неприемлема ситуация, при которой в визах для участия мероприятиях сегмента высокого уровня ГА ООН отказали большой группе сотрудников МИД и ряду других официальных российских представителей, - сказал Гатилов. - Нам непонятна логика американских властей, которые в качестве принимающей стороны обязаны обеспечивать беспрепятственное участие членов официальных делегаций во всех мероприятиях ООН". Как подчеркнул дипломат, такие конфронтационные шаги "будут иметь негативный эффект для функционирования всей системы международной дипломатии".

Гатилов отметил, что Женева "уже давно заняла свое достойное место в системе международных координат" и что здесь на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения. "У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала", - сказал дипломат. Он напомнил, что Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, "которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву". "Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи", - констатировал постпред РФ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США.

В свою очередь в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии в ответ на соответствующий вопрос корр. ТАСС 28 сентября заявили, что воздерживаются от комментариев по поводу возможного переноса ряда мероприятий ООН из Ню-Йорка в Женеву.