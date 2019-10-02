Лавров: "формула Штайнмайера" была предложена как компромисс к тексту минских соглашений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Формула Штайнмайера", которая включает в себя механизм предоставления Донбассу особого статуса, была предложена министром иностранных дел ФРГ уже как компромисс к тексту минских соглашений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду в интервью Первому каналу .

"Изначально текст [минских соглашений] предполагал сначала закон об особом статусе и фиксацию этого статуса в конституции, а потом проведение выборов. [Президент Украины] Петр Порошенко на "нормандском формате" сказал: "Вы знаете, нет, я не могу предоставить особый статус, потому что откуда я знаю, кого там выберут". Понимаете, это уже такой подход абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный и, главное, антиправовой. И тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел [ФРГ], предложил вот эту компромиссную формулу", - сказал он.

На состоявшейся во вторник встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Реакция на подписание формулы на Украине

Подписание Киевом формулы неоднозначно было воспринято на Украине. Так, две фракции Верховной рады потребовали в среду от министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и главы украинского Генштаба Руслана Хомчака прибыть в парламент для разъяснений по вопросу о "формуле". Выступая в среду в Раде, глава объединения депутатов от партии "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что три фракции - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" согласовали совместное заявление с требованием к президенту Украины лично выступить перед депутатами, чтобы разъяснить свою позицию относительно "дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Помимо этого, около 2 тыс. граждан провели вечером в среду протестную акцию у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, призывая его не соглашаться на реализацию "формулы Штайнмайера". Ранее аналогичные протестные акции, хотя и менее масштабные, состоялись в ряде регионов и областных центров страны, в том числе в Харькове.