Эксперт: новый посол США в РФ будет связан по рукам из-за сложных двусторонних отношений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Любой вновь назначенный американский посол в Москве будет ограничен в своих действиях, учитывая сложные отношения России и США. Такое мнение выразил в четверг директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, отвечая на вопрос ТАСС о возможных изменениях после назначения нового посла США в Москве.

"В силу тех обстоятельств, которые сложились вокруг отношений наших стран, у любого посла будут связаны руки, - сказал он. - Если бы отношения были разблокированы, тогда посол смог бы себя как-то проявить".

Эксперт напомнил, что любой посол будет проводить официальную линию президента. "Как бы очевидно и просто это ни звучало, у предыдущего посла Джона Хантсмана это не получилось. И он в этом меньше всего виноват. Общая двусторонняя канва негативная, поэтому она мешает послу реализовывать свои дипломатические обязанности", - указал Гарбузов.

По его мнению, "кем бы ни был будущий посол, ждать от него каких-то свершений не стоит, пока не нормализуются российско-американские отношения в целом".