Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Мировой порядок сохранится, хотя существует опасность негативного развития событий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Хочется надеяться, что как бы сложно не выстраивались отношения между государствами, сколь опасными не были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли мирового права, будет трансформироваться, но сохранится. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить", - сказал Путин.

Он отметил, что другой путь чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества.

"Авторы ежегодного доклада Валдайского клуба утверждают, и мы сейчас только слышали это, что мы вступаем в эпоху, когда мирового порядка вовсе не будет. Вот сейчас только практически это было сказано. Да, действительно, такой сценарий возможен. Но он, безусловно, таит в себе много угроз, мы все это понимаем", - сказал президент.

Роль Азии

Путин также выразил убеждение, что невозможно решать глобальные мировые проблемы без участия азиатских стран. Такие решения, по его мнению, не могут считаться легитимными.

"Сегодня очевидно, что глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить. Конечно, можно по инерции и старой памяти пытаться это делать, но легитимность, а главное, практический смысл, ценность таких решений, претендующих на глобальность и универсальность, весьма сомнительны", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что государства Азии стремятся играть более значимую роль в мировой политике. "Они отстаивают собственное мнение по ключевым вопросам международной повестки дня, дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано", - сказал российский лидер, подчеркнув, что на взгляд России, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним и будущим реалиям.

Он напомнил, что в свое время "пробуждение Азии" сыграло огромную роль в демократизации международных отношений. По мнению Путина, сейчас Азия на пространстве от Северной Африки до Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, сообразно своему историческому наследию и потенциалу. При этом укрепление позиций стран региона заметно во всех сферах, особенно в экономике.

"В регионе уже формируется более трети мирового ВВП, опережая среднемировые темпы. Повышается и уровень жизни, активно внедряются самые передовые технологии, беспрецедентны по охвату интеграционные процессы, глобализация и буквально притягивают в Азию как отдельных внешних игроков, так и целые сопредельные субрегионы", - подчеркнул Путин, отметив, что при этом страны Азии сохраняют свои корни и самобытность. Это, по его словам, доказывает, что устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности.

"Растущий экономический, гуманитарный потенциал государства требует и политической субъектности", - заметил Путин. Таким образом стремление стран Азии играть более существенную роль в мировой политике абсолютно естественно, отметил он.

Равная безопасность

По словам Путина, Россия выступает за равную и неделимую безопасность, основанную на широкой коллективной работе.

"Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной, неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе", - сказал Путин.

По мнению главы государства, по-настоящему взаимоуважительные, прагматичные и прочные отношения могут выстраиваться именно между самостоятельными, суверенными государствами.

"Россия исторически и искренне привержена таким подходам и реализует позитивную повестку дня. Мы выступаем за неукоснительное соблюдение международного права, укрепление взаимного доверия и уважения, строим межгосударственные отношения, общение на справедливых демократических началах с упором на положения Устава ООН", - подчеркнул президент.

"К слову, через три недели здесь же в Сочи состоится саммит Россия - Африка, в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию", - отметил Путин.

Стереотипы и шаблоны

В ходе выступления российский президент также отметил, что интересы государств мира не всегда совпадают, но им надо научиться действовать сообща, переступая через стереотипы.

"Нужна гибкость и, добавлю, нелинейность, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы, необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже", - сказал Путин

Он отметил, что у каждого государства есть свои объективные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами других. "Это тоже очевидно. Но есть и чувство общей ответственности", - добавил президент.

Он напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии. "Далеко не все, в том числе и эксперты, находившиеся тогда в зале (клуба "Валдай"), были уверены в том, что это может закончиться как-то позитивно", - сказал Путин. "А некоторые зарубежные партнеры, я имею в виду, конечно, не присутствующих экспертов, а просто зарубежных партнеров, с которыми мы работаем на международной арене, еще, честно говоря, и пытались мешать, противодействовать", - добавил Путин.

Он отметил, что в ходе операции российских ВКС в Сирии было нанесено поражение уже практически побеждавшим международным террористическим группировкам. Кроме того, удалось предотвратить возвращение в Россию и соседние государства, с которыми у РФ прозрачная граница и безвизовый режим, сотен и тысяч вооруженных боевиков.

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