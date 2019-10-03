Путин: операция ВКС в САР предотвратила проникновение в РФ тысяч "вооруженных головорезов"

Президент при этом отметил, что некоторые страны пытались помешать началу этой операции

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в РФ сотен или даже тысяч "вооруженных головорезов", заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ряд стран пытались помешать началу операции ВКС РФ в Сирии.

Президент также считает, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов. "На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение", - заявил он, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер напомнил, что в случае с Сирией пришлось столкнуться с попыткой создания целого террористического квазигосударства с настоящей террористической армией. "Порой кажется, что многие и новые, и хронические старые проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. Но, повторюсь, сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий", - выразил уверенность глава государства.