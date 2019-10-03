Путин: операция ВКС в САР предотвратила проникновение в РФ тысяч "вооруженных головорезов"

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в РФ сотен или даже тысяч "вооруженных головорезов", заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ряд стран пытались помешать началу операции ВКС РФ в Сирии.
Президент также считает, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов.
"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайне вынужденное исключение", - заявил он, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Российский лидер напомнил, что в случае с Сирией пришлось столкнуться с попыткой создания целого террористического квазигосударства с настоящей террористической армией. "Порой кажется, что многие и новые, и хронические старые проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. Но, повторюсь, сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий", - выразил уверенность глава государства.
В этом смысле на сирийском направлении Россия вместе с партнерами, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверинитет и думая о жизни и безопасности людей, сделали многое. Совместно с партнерами по астанинскому формату при поддержке ООН удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с США. Такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад было сложно себе представить, подчеркнул Путин.
"Убежден, именно на основе таких подходов можно решать и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии", - сказал президент РФ.
По его словам, масштабные военные действия в Сирии закончены, окончательного решения кризиса можно достичь лишь политическим урегулированием.