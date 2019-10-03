Путин назвал историческим шагом Трампа его решение начать прямые переговоры с КНДР

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал историческим шагом решение президента США Дональда Трампа начать непосредственные переговоры с КНДР. Об этом Путин заявил в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть непонимание и отчуждение, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс", - сказал он.

По его словам, прямой разговор США и КНДР без "привычной грубой риторики" дал надежду на мирное урегулирование, но впереди большой путь.

"Как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, появилась надежда на мирное урегулирование. Конечно, мы видим, что впереди много нерешенных проблем и впереди еще большой путь. Тут нужно отдать должное неординарным шагам Трампа", - сказал Путин.