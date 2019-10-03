Путин: Россия предлагает создать организацию по безопасности в Персидском заливе

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия предлагает создать организацию с участием РФ, США, государств ЕС и других стран для решения проблем в Персидском залив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин , выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Хочу напомнить, что именно в такой логике Россия в июле текущего года представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Думаю, что с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе идея более чем актуальная до сих пор. Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую, помимо стран Залива, на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства", - сказал он.

В июле МИД представил российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач.

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