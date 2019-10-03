Путин заявил, что Россия выступает против создания новых военных блоков

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия выступает против создания новых военных блоков, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны", - сказал он в ответ на вопрос о своем мнении о концепции, охватывающей Индийский и Тихий океаны.

По мнению Путина, в Азии на сегодняшний день центральной организацией является АСЕАН, а также структура различных площадок вокруг нее. "Если будет создаваться такая сетевая структура различных организаций и их взаимодействие между собой, то тогда ее можно назвать как угодно. А если будет предприниматься попытка создать какие-то блоковые организации, на мой взгляд, во-первых, это чуждо Азии вообще и сегодняшнему состоянию дел в Азии, во-вторых", - заявил российский лидер.

И это вряд ли удастся сделать, считает российский президент, что связано с настроениями многих государств, которые не хотят вступать ни в какие блоки против кого бы то ни было, а хотят создать ситуацию сотрудничества по разным направлениям с тем, чтобы, учитывая интересы другого, искать компромиссы. "Находить их - и двигаться вместе вперед. Они не хотят быть вовлеченными в противоборство между какими-то государствами, а тем более не хотят участвовать в каких-то блоках", - подчеркнул Путин.

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