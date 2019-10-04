Мэр Мурманска Андрей Сысоев вступил в должность

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Андрей Сысоев, избранный в конце сентября из числа депутатов мэром города, вступил в пятницу в должность. Об этом сообщили ТАСС в горсовете Мурманска.

"На церемонии инаугурации избранный глава города вступил в должность", - сказали в горсовете.

Депутаты горсовета Мурманска избрали нового мэра города единогласно на заседании 26 сентября. Андрей Сысоев был единственной кандидатурой, ранее он занимал должность главы администрации Мурманска. Избрание главы города прошло после выборов депутатов городского совета шестого созыва, состоявшихся 8 сентября этого года. По уставу, мэр избирался из числа депутатов. Датой инаугурации стал День города - 4 октября отмечается 103 года с момента основания Мурманска (изначально - Романов-на-Мурмане).

Андрей Иванович Сысоев родился в 1958 году. Работал в нефтегазовой промышленности и в коммерческих структурах Мурманска. Награжден медалью "За трудовое отличие". Избирался депутатом совета депутатов города Мурманска третьего и четвертого созывов. С ноября 2010 года был главой администрации города Мурманска.

На посту мэра он сменил Тамару Прямикову, ставшую мэром в октябре 2018 года. Сейчас она продолжает оставаться депутатом горсовета.

Выборы нового главы администрации города должны состояться в течение месяца, претендовать на должность могут все граждане.