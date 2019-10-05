Медведев: санкционная политика против семьи Кастро говорит об отношении США ко всей Кубе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" на канале "Россия-1" Сергею Брилеву, что американские санкции, введенные против семьи Кастро, красноречиво свидетельствуют об общем отношении США к Кубе.

"Если таким образом обходятся с одним из лидеров страны, с первым секретарем ЦК Компартии Кубы, то как они относятся ко всем остальным людям? Стало быть, это общее отношение США к их стране, к людям", - прокомментировал российский премьер факт введения Вашингтоном персональных санкций против Рауля Кастро и его семьи.

По словам Медведева, реакция кубинского общества соответствующая. "Вы же понимаете, какие это настроения вызывает не только у семьи Рауля Кастро - вообще в обществе", - добавил глава правительства РФ, особо отметив, что это автоматически ведет и к экономическим последствиям. "От этого страдает население, особенно если речь идет, допустим, об эмбарго, о запретах поставки нефти, нефтепродуктов. Поэтому это явно не вызывает симпатий к Соединенным Штатам Америки со стороны кубинских граждан", - пришел к выводу Медведев.

Премьер рассказал, что во время визита на Кубу лично встречался с Раулем Кастро и даже обсуждал тему введенных против него персональных санкций. "Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: "Это какие-то непонятные, детские решения", - прокомментировал Медведев.

"Он же человек очень мудрый и очень взрослый. Ему скоро будет 90 лет. Поэтому он на это смотрит абсолютно спокойно", - добавил глава кабмина.

Политика США в отношении соседей

Медведев считает, что внутриполитические разногласия в США не повлияли на характер внешней политики Вашингтона, которая по-прежнему не отличается почтительностью к соседним странам.

"Мне кажется, американцы себя как вели, так и ведут", - ответил Медведев на вопрос, позволяют ли внутриполитические проблемы в США более активно действовать России в Латинской Америке.

"И дело не в каких-то их [США] ошибках, просчетах или зачастую неверной такой, очень, как бы сказать аккуратней, линии, непочтительной по отношению к своим соседям", - продолжил Медведев. По его словам, дело в том, что Россия просто хотела бы развивать отношения со всеми странами Латинской Америки, причем Куба - традиционный партнер РФ.

"Это действительно близкая нам страна, огромное количество кубинцев у нас училось, и мы просто неплохо знаем их страну", - заметил премьер-министр РФ.

Он подчеркнул, что кубинский флаг знаком ему с детства, потому что в Советский Союз, в том числе в Ленинград, приезжали кубинские пионеры. "Плюс очень много было кубинских студентов, которые учились, - со мной на курсе не было, но вообще в университете того периода в Ленинграде они активно учились", - сказал Медведев.