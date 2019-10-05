Глава делегации России в ПА ОБСЕ призвал к равноправному диалогу и отказу от конфронтации

МАРРАКЕШ, 5 октября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна вновь стать площадкой для равноправного диалога и отказаться от двойных стандартов. Об этом в субботу на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в рамках ее осенней сессии заявил глава делегации Федерального собрания РФ Владимир Джабаров, призвав также отказаться от нагнетания антироссийской истерии.

"ОБСЕ должна восстановить во многом утраченные функции площадки равноправного диалога и принятия коллективных решений по вопросам безопасности. А Парламентская ассамблея - внести свой весомый вклад в сближение позиций государств-участников", - сказал Джабаров, занимающий пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, "для этого необходимо отказаться от конфронтационной риторики, политики санкций и применения двойных стандартов", вернуться к диалогу, основанному на взаимоуважении и учете интересов.

Российская сторона убеждена, что общим стратегическим ориентиром "должно оставаться выполнение поручения саммита ОБСЕ в Астане 2010 года о создании единого и неделимого сообщества безопасности". "Заявляем о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии на площадке ассамблеи", - продолжил Джабаров, призвав коллег к "наращиванию межпарламентского сотрудничества" для решения общих проблем без их политизации.

Глава российской делегации также заявил о необходимости внесения поправок в правила и процедуры ПА ОБСЕ. В частности, речь идет о "введении запрета на выдвижение проектов резолюций, направленных против отдельных стран". "Нельзя допустить превращения ассамблеи в площадку для взаимных обвинений и сведения счетов", - указал парламентарий.

Делегация РФ вновь напомнила о нарушении правил ПА ОБСЕ, допущенном на ежегодном заседании ассамблеи в июле в Люксембурге, когда голосование по итоговому документу состоялось без нужного кворума. "Присутствовали 112 делегатов из 323", - подчеркнул Джабаров. Во избежание таких случаев парламентарии из России настаивают на проработке вопроса о цифровизации системы подсчета голосов и определения кворума. "На фоне повсеместного внедрения информационно-телекоммуникационных технологий недопустимо в столь принципиальном вопросе полагаться на личное усмотрение ведущего, определяющего кворум на глаз", - добавил член Совфеда.

Российская делегация предложила проработать эти поправки, рассмотреть их в феврале 2020 года на зимней сессии в Вене, чтобы регламент был обновлен к ежегодному заседанию в Ванкувере. Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, со своей стороны, высказал несогласие с позицией РФ по голосованию в Люксембурге, заявив при этом о готовности уточнить и нормы регламента при необходимости. Он также предположил, что высказанные предложения могут быть изучены на заседании Бюро ПА ОБСЕ в декабре в Братиславе.