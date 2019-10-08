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СФ рассмотрит отчет по бюджету 2018 года и закон о праве полиции объявлять предостережения

Сенаторы утвердят первых заместителей председателей комитетов по социальной политике, обороне и безопасности, конституционному законодательству и госстроительству, а также по науке, образованию и культуре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит отчет об исполнении бюджета за 2018 год, а также законы о реестре организаций детского отдыха и о праве полицейских объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Кроме того, сенаторы утвердят первых заместителей председателей комитетов по социальной политике, обороне и безопасности, конституционному законодательству и госстроительству, а также по науке, образованию и культуре. В рамках "правительственного часа" с докладом о национальной системе защиты прав потребителей перед членами Совфеда выступит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Предостережение полиции

Одним из наиболее резонансных законов, которые рассмотрят сенаторы, станет закон о наделении полицейских правом объявлять предостережение гражданам.

"Предусматривается наделение полиции правом объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - следует из документа.

Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России.

24 сентября Госдума на пленарном заседании приняла соответствующий закон.

Реестр организаций детского отдыха

Также в среду сенаторы рассмотрят закон, призванный обеспечить безопасные условия для отдыха детей.

Он предполагает создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Предусматривается переходный период до 1 июня 2020 года, после которого не внесенные в реестр организации не смогут оказывать услуги по обеспечению детского отдыха. Для включения в реестр им нужно до 1 мая 2020 года предоставить данные, в том числе о проведенных проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о наличии санитарно-эпидемиологического заключения и лицензий на медицинскую и образовательную деятельность.

Отдельным законом дополняется ст. 14.65 КоАП РФ, согласно которой за предоставление услуг по организации отдыха детей теми организациями и ИП, которые не включены в реестр, предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

"Данное положение не будет распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей, которые исключены из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, что они завершают исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей", - говорится в сопроводительных документах.

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