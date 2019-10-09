В ФБК опровергают, что фонд получал иностранное финансирование

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, внесенный в реестр НКО-иноагентов, не имеет иностранного финансирования, заявил директор фонда Иван Жданов.

"ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал", - написал он в Twitter. Он считает, что включение фонда в реестр иностранных агентов - "очередная попытка задушить ФБК".

Как сообщила в среду пресс-служба Минюста, 9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", - пояснили в министерстве.

Согласно закону, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода представлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, раз в квартал - документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, и ежегодно проходить аудиторское заключение. Также раз в полгода они должны размещать в интернете или предоставлять в СМИ отчет о своей деятельности.

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги, они были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.