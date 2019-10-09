Россия готова способствовать диалогу между Дамаском и курдами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия готова способствовать диалогу между официальным Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе, заявил ТАСС в среду глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

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"Убежден, что накопившиеся озабоченности могут быть сняты не военными операциями, а налаживанием прочного мира в суверенной и территориально целостной Сирии, для чего нужен, в первую очередь, диалог между Дамаском и курдскими общинами на границе с Турцией. И мы, конечно же, готовы всецело способствовать этому диалогу, чтобы избежать эскалации конфликта в этом районе", - сказал Косачев, комментируя решение Турции начать в Сирии военную операцию.

Он также обратил внимание, что данная операция выходит за рамки согласованного Турцией и США плана по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности.

"Вашингтон уже заявил в понедельник, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии", - подчеркнул Косачев.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.