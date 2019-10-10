Лавров: ситуация на севере Сирии могла бы разрешиться на основе текущих соглашений

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Законные озабоченности Турции по ситуации на границе с Сирией должны были быть решены на основе имеющихся договоренностей. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Мы неизменно с самого начала кризиса в Сирии привлекали внимание к тому, что понимаем законную озабоченность Турецкой Республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренностей, которые существуют между Дамаском и Анкарой, так называемого Аданского соглашения 1998 года. К сожалению, эффективная реализация этого соглашения, которое предполагало совместные усилия по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено действиями американцев и возглавляемой ими коалиции на восточном берегу Евфрата", - сказал он.

"Мы много лет предупреждаем о крайней опасности того эксперимента, который американцы там ставили, пытаясь всячески противопоставлять курдов арабским племенам. Мы предостерегали от разыгрывания курдской карты, потому что это очень плохо может кончиться, о чем нас предупреждали наши коллеги и из других стран региона, в которых имеется большая курдская община", - добавил министр.

Как отметил глава МИД РФ, Россия намерена поспособствовать диалогу между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и курдскими организациями.

"Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирией. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон. Одновременно будем договариваться о том, чтобы все-таки наладились контакты между Дамаском и курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и террористические методы деятельности", - сказал он.

"Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций в том, чтобы Россия использовала свои хорошие отношения со всеми сторонами этого процесса для оказания содействия в налаживании такого разговора. Посмотрим, что мы можем сделать", - добавил министр.

Министр также добавил, что Москва и Анкара находятся в регулярном контакте, в том числе на уровне военных, по операции Турции в Сирии.

"Как вы знаете, президент [Тайип] Эрдоган звонил президенту [Владимиру] Путину, до этого мне позвонил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи, наши военные находятся в регулярном контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении этой ситуации, прежде всего на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее цель - создание там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.