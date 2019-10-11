МИД России призывает стороны на севере Сирии к сдержанности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва призывает не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и исключить страдания гражданского населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Вооруженные столкновения в приграничной полосе, в целом эскалация напряженности и насилия на восточном берегу реки Евфрат не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность. Считаем важным не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения, - подчеркнули в дипведомстве. - В этой связи призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии".

"Не ставим под сомнение объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона, от их атак и нападений. Однако убеждены, что мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В Москве подтверждают готовность содействовать такому диалогу так же, как и шагам по нормализации отношений между странами региона".

В Москве указали на то, что как в курдских группировках, так и в турецкой армии есть убитые и раненые. Кроме того, многие мирные жители вынуждены были покинуть свои дома и переместиться вглубь территории Сирии. Среди гражданского населения также есть раненые.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии военной операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Ее целью - создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.