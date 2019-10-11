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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Глава комитета СФ выступил категорически против возвращения смертной казни в России

Андрей Клишас напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает категорически против возвращения смертной казни в РФ. Таким образом он отреагировал на предложения о возвращении смертной казни, которые звучат в связи с убийством девочки в Саратове.

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"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами-депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", - заявил Клишас, слова которого в пятницу приводит его пресс-служба.

Сенатор напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

"Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции РФ", - подчеркнул сенатор.

В данной статье говорится, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. По словам Клишаса, при этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории России не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во Всемирный день борьбы со смертной казнью 10 октября заявила, что пожизненное заключение является достойной альтернативой такой "архаичной мере наказания" как смертная казнь.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичДело об убийстве ребенка в Саратове
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