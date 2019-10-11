Глава комитета СФ выступил категорически против возвращения смертной казни в России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступает категорически против возвращения смертной казни в РФ. Таким образом он отреагировал на предложения о возвращении смертной казни, которые звучат в связи с убийством девочки в Саратове.

"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами-депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", - заявил Клишас, слова которого в пятницу приводит его пресс-служба.

Сенатор напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

"Суд мотивировал это тем, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, - происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного переходного периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции РФ", - подчеркнул сенатор.

В данной статье говорится, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. По словам Клишаса, при этом введение суда с участием присяжных заседателей на всей территории России не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во Всемирный день борьбы со смертной казнью 10 октября заявила, что пожизненное заключение является достойной альтернативой такой "архаичной мере наказания" как смертная казнь.