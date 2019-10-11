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Кризис на Украине
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МИД РФ: Москва разочарована срывом повторного разведения сил у Золотого и Петровского

В ведомстве при этом рассчитывают, что Киев предпримет усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москва разочарована тем, что разведение Украиной сил и средств в районах Золотого и Петровского вновь сорвалось. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России.

"Глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств в двух пилотных участках на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское", - отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что 1 октября на заседании контактной группы в Минске была достигнута договоренность о разведении сил в этих участках. "Тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября сего года. Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала", - констатировали в дипведомстве.

"Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата, что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе", - заявили в министерстве.

Ранее в пятницу глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил о срыве украинской стороной попытки разведения сил в районе города Золотое. В тот же день о срыве попытки разведения сил в районе села Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) заявил глава представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской.

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