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Кризис на Украине
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ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом разведения сил

Украинская сторона проигнорировала сигналы о готовности к разведению сил, отметили в провозглашенных республиках
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© Александр Река/ТАСС

ДОНЕЦК, 11 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) заявила, что украинская сторона сорвала в пятницу попытку начать разведение сил в районе села Петровское. Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

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"Сегодня последний день, который был отведен на практические мероприятия по отведению, - цитирует Якубова Донецкое агентство новостей. - Они не свершились, что является срывом плана-графика. Будем ждать минские переговоры, где, возможно, прояснится ситуация".

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) подали в пятницу сигнал о готовности к разведению сил, выпустив в небо сигнальную ракету белого цвета в районе Петровского. Ранее в пятницу аналогичный сигнал о готовности начать разведение в районе города Золотое подали представители Луганской народной республики (ЛНР).

С 9 октября представители ДНР запустили над Петровским шесть сигнальных ракет. Однако украинская сторона проигнорировала эти сигналы и не ответила на них.

Позиция ЛНР

Луганская народная республика (ЛНР) также заявила о срыве украинской стороной попытки разведения сил в районе города Золотое. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко, передает агентство Луганскинформцентр.

"Приходится констатировать тот факт, что украинская сторона полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого - сказал он. - ЛНР предпринимала три попытки к разведению на вышеуказанном участке, но так и не дождалась ответной реакции с украинской стороны, что было подтверждено представителями СММ ОБСЕ. Мы по-прежнему стоим на позициях мирного урегулирования конфликта и готовы в любой момент возобновить проведение мероприятий по отводу сил и средств".

Согласно утвержденному контактной группой плану-графику, попытка 11 октября является последней возможностью начать разведение сил.

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