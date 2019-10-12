Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ряд вопросов в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ, которое прошло в Ашхабаде в пятницу. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В. Путина с премьер-министром Республики Армения Н. Пашиняном. Затронут ряд вопросов в развитие обсуждений в ходе прошедшего 11 октября в Ашхабаде заседания Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба главы армянского кабмина, стороны обсудили ситуацию на севере Сирии и обменялись мнениями о региональных вопросах.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В пятницу в Ашхабаде прошел саммит СНГ. Главы государств - членов СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве. Во время заседания президенты решили продлить на три года полномочия исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.