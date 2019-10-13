Путин: разведка России не знает, кто стоит за атаками на предприятия Saudi Aramco

"Представьте себе, не знаем", - ответил российский лидер на вопрос ведущего о том, знает ли разведка РФ об обстоятельствах этого инцидента и о том, кто за ним стоял.

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Российские разведслужбы не знают, кто именно стоял за атаками на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, совершенными 14 сентября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам телеканалам RT Arabic , Al Arabiya и Sky News Arabia , показанном в воскресенье.

"Я сразу же, на следующий день, поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у Минобороны. Нет, мы этого не знаем, - добавил президент РФ. - Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу".

Путин также отметил, что обсуждал эту тему на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани 1 октября в Ереване на полях саммита Евразийского экономического союза. Отвечая на вопрос журналиста, заверял ли его Роухани в том, что Тегеран не причастен к атаке на саудовские НПЗ, Путин подчеркнул: "Да, он [Роухани] так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения".

Российский лидер заявил, что Москва осуждает нападение на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, кто бы за ним ни стоял.

"Кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода. Вот и все. Я именно так и сказал. Здесь не может быть двойного толкования", - подчеркнул он. Путин сделал акцент на том, что это официальная позиция России, о чем было заявлено изначально. "Мы заявили об этом с самого начала. Я об этом сам недавно говорил на Энергетической неделе в Москве. Здесь не может быть никаких сомнений", - напомнил президент.

По мнению Путина, такие акции совершенно бессмысленны. "Подобные акции не приносят результата ни для кого. В том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет, - заявил он. - Почему? Потому что, если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута". Президент отметил, что в моменте колебания нефтяных котировок были, однако, на его взгляд, они не оказались "такими уж значительными". "Хотя первый толчок был там заметным, но буквально в течение первой недели все опять вернулось к естественным показателям. Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх", - подчеркнул Путин.

Он рассказал, что обсуждал этот инцидент с руководством Саудовской Аравии, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

"Я ему сказал, что считаю необходимым получить доказательства, найти виновных, подтверждение тому, что кто-то стоит за этой акцией. И в принципе принц бен Сальман со мной согласился", - рассказал президент. Он также сообщил, что саудовский принц интересовался, может ли Россия участвовать в расследовании этого инцидента. "Я сказал: "Да, мы готовы предоставить все, что от нас потребуется и что у нас есть, для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован", - ответил глава государства. - Поэтому наша позиция остается неизменной: до того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать виновных нецелесообразно".