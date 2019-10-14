Ушаков сообщил, что Москва пока рассматривает кандидатуру нового посла США в РФ

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Москва пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост нового посла РФ в США.
"Американцы уже официально назвали кандидата, - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. - Российская сторона рассматривает эту кандидатуру".
Согласно сложившейся международной практике, каждое государство самостоятельно выбирает своих послов, однако должно получить согласие страны, в которой этот посол будет работать, - так называемый агреман.
Ушаков сообщил, что лично не знаком с Салливаном, однако отметил, что сейчас этот человек занимает достаточно высокий пост. По его, словам, это крайне редкий случай, когда первого заместителя госсекретаря США назначают послом, даже в крупные страны. "Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности [уйти работать] послом, это так достаточно редко", - сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выдвижении на пост посла в Москве кандидатуры Салливана, являющегося сейчас первым заместителем госсекретаря.