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Ушаков сообщил, что Москва пока рассматривает кандидатуру нового посла США в РФ

Помощник президента РФ заявил, что лично не знаком с Джоном Салливаном, однако отметил, что сейчас этот человек занимает достаточно высокий пост

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Москва пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост нового посла РФ в США.

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"Американцы уже официально назвали кандидата, - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. - Российская сторона рассматривает эту кандидатуру".

Согласно сложившейся международной практике, каждое государство самостоятельно выбирает своих послов, однако должно получить согласие страны, в которой этот посол будет работать, - так называемый агреман.

Ушаков сообщил, что лично не знаком с Салливаном, однако отметил, что сейчас этот человек занимает достаточно высокий пост. По его, словам, это крайне редкий случай, когда первого заместителя госсекретаря США назначают послом, даже в крупные страны. "Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности [уйти работать] послом, это так достаточно редко", - сказал Ушаков.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выдвижении на пост посла в Москве кандидатуры Салливана, являющегося сейчас первым заместителем госсекретаря.

Теги
СШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, ДональдСалливан, Джон
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