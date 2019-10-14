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Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что российская делегация не получила 18 виз на ГА

ООН, 15 октября. /ТАСС/. США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил в понедельник зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.

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"Российская делегация не получила 18 виз", - указал он.

"В том, что касается работы Шестого комитета, не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления представителей Российской Федерации", - уточнил Кузьмин.

Ранее сообщалось что визы не были выданы 13 членам делегации РФ на неделе высокого уровня ГА ООН. Затем визовые проблемы возникли у большой части делегации РФ для участия в Первом комитете ГА ООН (по вопросам разоружения). Во вторник эта ситуация станет предметом обсуждения на специальном комитете с участием генсека ООН.

Теги
РоссияОтказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
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