Дума обсудит снятие неприкосновенности с Герасименко

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Госдума планирует на заседании 24 октября рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко ("Единая Россия") и направлении в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении. Это следует из материалов думской электронной базы данных, размещенных во вторник.

"Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в проекте постановления нижней палаты парламента.

Статья 12.24 КоАП регламентирует наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и грозит штрафом в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Как следует из материалов Госдумы, 4 октября поступил запрос генпрокурора РФ Юрия Чайки о даче согласия на лишение неприкосновенности Герасименко и "привлечение его к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке". Думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рассмотрела обращение и одобрила соответствующий проект постановления.

Согласно планируемой процедуре, на заседании 24 октября выступит генпрокурор РФ, глава профильной думской комиссии Отари Аршба, затем слово будет предоставлено Герасименко. После этого предусмотрены ответы на вопросы депутатов, выступления представителей фракций и непосредственно голосование.

В июне Telegram-канал 112 сообщал, что Герасименко якобы скрылся с места ДТП после того, как сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте в Москве. Сам депутат тогда подтвердил ТАСС, что стал участником дорожного происшествия, однако подчеркнул, что дождался на месте прибытия бригады скорой помощи. По его словам, врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу для осмотра, но не нашли ничего угрожающего для его здоровья. Герасименко заявлял, что мотоциклист на большой скорости сам въехал в его автомобиль, когда он поворачивал.

Рассмотрение дела

Все стороны в рамках административного дела Герасименко согласны сотрудничать, снятие с него неприкосновенности - техническая процедура. Такое пояснение во вторник ТАСС дал председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

"Субъектность предполагает испрашивание разрешения через Генпрокуратуру с направлением материалов суд", - сказал он, уточнив, что Герасименко грозит штраф на сумму 10 тыс. рублей или лишение водительских прав, если судом его вина будет доказана.

"Все согласны сотрудничать со следствием и судом, - добавил Аршба. - Ничего иного криминального и заслуживающего широкого внимания общественности нет".

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация по тексту.