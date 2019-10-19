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Военная операция Турции на севере Сирии

Захарова: Россия считает стратегию и цель присутствия США в Сирии непонятными

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что внутри коалиции "на протяжении многих лет нет единства позиции"

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Москва не понимает стратегию и цель присутствия Вашингтона в районе конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в субботу.

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"Мы не понимаем стратегии и вообще цели присутствия Вашингтона в районе конфликта [в Сирии]. Они, как и с Афганистаном, то вводят, то выводят, то остаются, то пролонгируют, то опять выводят. Точно так же происходит и с сирийским так называемым урегулированием, международной коалицией", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что внутри коалиции "на протяжении многих лет нет единства позиции". "Они то расширяются, то углубляются, то остаются, то уходят, никто не знает", - добавила Захарова.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция Турции на севере Сирии
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