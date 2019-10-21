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Путин обсудил по телефону с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России также поздравил премьер-министра Израиля с 70-летием

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием, обсудив с ним также ситуацию в Сирии и ряд актуальных двусторонних вопросов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии. Владимир Путин также направил Биньямину Нетаньяху поздравительную телеграмму", - говорится в сообщении.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил высокий авторитет Нетаньяху как внутри страны, так и за рубежом. "В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами, вносящего большой личный вклад в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - обратился президент РФ к премьеру Израиля. Путин добавил, что рассчитывает на продолжение содержательного диалога с Нетаньяху "на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".

"Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил российский лидер.

В предыдущий раз Путин и Нетаньяху общались во время визита израильского премьера в Сочи 12 сентября.

Биньямин Нетаньяху родился 21 октября 1949 года в Тель-Авиве. Он возглавлял правительство Израиля в 1996-1999 годах, во второй раз Нетаньяху стал премьер-министром в 2009 году и занимает этот пост по настоящее время.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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