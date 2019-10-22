Кремль рассчитывает, что Эрдоган сообщит Путину о планах Турции по операции в Сирии

Отвечая на вопрос о вероятности продления договоренности Анкары и Вашингтона по приостановке этой операции, Песков сказал: "Это надо спрашивать у турецкой стороны, эта договоренность была достигнута в Анкаре между представителями США и Турции". Он отметил, что 22 октября "произойдет обмен информацией между президентами России Турции". "А после переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность во все эти вопросы", - добавил представитель Кремля.

"Россия хочет обсудить положение дел на северо-востоке Сирии, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции и сопоставить ее с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи сообщит президенту России Владимиру Путину о своих дальнейших планах по проведению военной операции "Источник мира".

При этом Песков подчеркнул, что разрешение вооруженным силам Турции оставаться на территории Сирии может дать только легитимное руководство этой страны. "Разрешить (турецким вооруженным силам) оставаться или не оставаться на территории Сирии может только легитимное правительство Сирии", - сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, "готова ли Россия разрешить турецким военным оставаться в Сирии". Он напомнил, что "единственными вооруженными силами, которые легитимно находятся на территории Сирии по обращению руководства этой страны, являются Вооруженные силы России".

Пресс-секретарь также напомнил, что Москва "с пониманием относится к озабоченностям Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбой с террористическими элементами". "Но вместе с тем мы рассчитываем, что любые действия должны носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям, и эти действия никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул он.

Песков отказался от детальных комментариев инициативы Минобороны ФРГ создать международную зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. "Нет какой-либо позиции (по этому вопросу), это новая инициатива, сформулированной позиции на этот счет нет, это нужно изучать", - сказал он.

Сложные переговоры

Пресс-секретарь президента н заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и Турции по Сирии будут сложными. "Очень много тем, очень сложные будут переговоры, это очевидно", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что предстоящая беседа не может быть короткой. "С минуты на минуту мы ожидаем посадки самолета президента Турции, они [лидеры] приедут сюда и начнут с узкого состава", - сказал Песков.

При этом, по его словам, предстоящая двусторонняя встреча будет обстоятельной, однако она пройдет "без каких-либо компонентов двустороннего визита". "Не надо забывать, что завтра и послезавтра будут добрые полсотни делегаций глав государств, глав правительств, с которыми у Путина будет целый марафон двусторонних встреч", - уточнил Песков.

Песков также назвал важным визит Эрдогана в Сочи.

"Буквально в течение часа - полутора мы ожидаем начало его [Путина] переговоров с президентом Турции Эрдоганом. Эрдоган прибудет с рабочим визитом. Визит важный", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что "главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны". "Мы являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией, поэтому Путину есть, о чем поговорить со своим турецким коллегой", - подчеркнул Песков.

Говоря о повестке российско-турецких переговоров, он заметил, что планируется обсудить не только вопросы сирийского урегулирования. По его словам, "конечно, всегда лидеры двух стран используют встречи для того, чтобы сверить часы по двусторонним делам".

"С Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.