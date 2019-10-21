Столкновения в Курдистане: боевики ИГ могут оказаться на воле

Приверженцы халифата стали разменной монетой в конфликте между курдами и Анкарой. После начала 9 октября турецкой военной операции "Источник мира" против сирийских курдов те заявляют о бегстве сторонников ИГ — запрещенной в России организации — из тюрем в зоне боевых действий. Из одного только лагеря Айн-Исса, по официальным данным, вырвались 785 исламистов и исламисток. Анкара снимает с себя ответственность за произошедшее. По ее сведениям, преступников могут освобождать сами курды, чтобы помешать продвижению турецких войск. Выпустить ИГ из бутылки Всего радикалов 12 тыс. и приблизительно до 3 тыс. из них имеют особые обстоятельства — это граждане стран ЕС. Такие данные приводят курдские власти о своих пленниках — боевиках — приверженцах ИГ, лишившихся свободы после разгрома организации в 2016–2019 годах. С тех пор арестованные ждут суда в переполненных лагерях, на охрану которых у курдов не хватает ни людей, ни денег. Наступление турецкой армии, которое может возобновиться уже во вторник, еще более осложняет положение. Некоторые из тюрем уже подвергались авианалетам. Охрану других могут ослабить, поскольку курды намерены сосредоточить все свои силы только на противостоянии туркам.

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В Европе новый поворот ближневосточной драмы назвали прологом к возрождению ИГ. "Для нашей безопасности это имеет разрушительные последствия, включая неизбежное восстановление ИГ в Северо-Восточной Сирии и, возможно, Северо-Западном Ираке и дестабилизацию [местного] правительства, которое в этом совсем не нуждается", — заявил в выступлении перед депутатами Национальной ассамблеи премьер Франции Эдуар Филипп. Того же мнения — глава государства Эмманюэль Макрон, предупредивший Турцию, что та своими действиями наносит вред — "рискует помочь "Исламскому государству" восстановить свой халифат". Оппозиция в США, критикующая президента Трампа за вывод войск из сирийского Курдистана, не прошла мимо опасности возрождения ИГ. "Они собираются добраться досюда, до нас. ИГ готовится нанести ущерб Соединенным Штатам Америки. Вот почему мы вмешаны во все это", — заявил фаворит избирательной гонки среди демократов Джо Байден. По его мнению, американцам не следовало оставлять курдов с турками один на один. Токсичные джихадисты

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Пока европейские и американские политики обсуждают опасность ИГ, становится известно о бегстве его сторонников и сторонниц из центров заключения в Курдистане. Самый резонансный случай произошел 13 октября в лагере Айн-Исса, где, по утверждению местных властей, "785 заключенных, близких к иностранным боевикам ИГ", "атаковали охрану и открыли себе двери". Большинство из бежавших — женщины, принадлежащие к семьям джихадистов. По сведениям курдских источников, 11 октября имел место еще один подобный случай: пятеро радикалов-мужчин оказались на свободе после бомбардировки турками тюрьмы в городе Эль-Камышлы. В Анкаре отрицают свою вину, утверждая, что преступников отпускают на волю или похищают сами курды. Однако обе стороны признают, что на месте арестанты не остаются. По версии турок, в зоне боевых действий они наткнулись на тюрьму, где должны были содержаться боевики ИГ, и не нашли в ней никого. "Мы вошли туда и обнаружили, что она пуста", — заявил министр обороны Хулуси Акар. Выходом могла бы стать эвакуация всех арестованных из зоны конфликта. Однако курды отказались массово передавать террористов американцам. Те, в свою очередь, тоже не стремятся иметь дело с преступниками. Притом что Вашингтон дал обещание забрать несколько десятков наиболее опасных экстремистов, подтверждена передача только двух из них — исполнителей публичных казней, известных под именем "Битлз". На страны ЕС — Великобританию, Францию и Германию — надежды еще меньше. С 2017 года, когда по ИГ нанесли решающий удар, европейские столицы под различными предлогами уклоняются от репатриации своих сограждан, воевавших на стороне халифата. Следы ведут в пустыню

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