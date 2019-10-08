Борьба с ИГ и поддержка оппозиции. Роль США в сирийском кризисе

В декабре 2012 года США признали в качестве законного представителя народа Сирии Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (создана в ноябре 2012 года в столице Катара Дохе в результате объединения различных группировок сирийской оппозиции). В заявлении по этому поводу Барак Обама снова подчеркнул, что поставки оружия сирийской оппозиции в ближайшее время не планируются.

Сразу после начала массовых протестов в Сирийской Арабской Республике (САР) в марте 2011 года администрация Барака Обамы призвала президента Сирии Башара Асада начать диалог с оппозицией. Однако сирийские власти, стремясь не допустить разрастания мятежа, пытались навести порядок в стране силовым путем. Поэтому уже в апреле 2011 года Вашингтон ввел односторонние санкции в отношении ряда сирийских чиновников и госструктур, а в мае 2011 годп - против Башара Асада, которого обвинил в нарушении прав человека. В августе 2011 года Барак Обама впервые заявил о том, что "ради блага сирийского народа президенту Асаду пора уйти". Параллельно Вашингтон наращивал дипломатическую поддержку сирийской оппозиции. Однако речи о прямом военном вмешательстве и поставках оружия тогда не шло. Помощь сирийским мятежникам США начали оказывать с августа 2012 года: вооруженной оппозиции стали предоставляться разведданные, проводилась подготовка бойцов.

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2019 года Белый дом сообщил, что США не станут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии, а американские военные будут выведены из места ее проведения. Это заявление было сделано после телефонных переговоров президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории участия США в сирийском кризисе.

К концу лета 2013 года позиция США по сирийскому конфликту претерпела изменения в связи с фактами применения в САР химического оружия. Эксперты ООН подтвердили его использование в ряде случаев, в том числе в августе 2013 года в Восточной Гуте, где погибли от 280 до 1700 человек. До инцидента Барак Обама неоднократно заявлял, что использование химического оружия сирийской армией станет "красной чертой" для США, пересечение которой повлечет американские удары по Сирии. Несмотря на то что не была установлена причастность к проведению химатак ни одной из сторон, США и ряд стран возложили ответственность за использование химоружия на сирийские власти. 31 августа 2013 года Барак Обама заявил, что принял решение о нанесении удара по Сирии. Однако миротворческие усилия России, а также согласие Дамаска поставить под международный контроль свои запасы химоружия и присоединиться к Конвенции о запрещении химоружия привели к отказу Вашингтона от прямого военного вмешательства.

После того как США отменили готовящийся военный удар, появилась информация о начале поставок сирийской оппозиции американского легкого стрелкового оружия, боеприпасов, автомобилей, снаряжения, средств связи и медикаментов. Вашингтон продолжил поддерживать оппозиционеров, воюющих с силами Башара Асада, и по-прежнему настаивал на смене режима в стране.

Создание международной коалиции

Летом 2014 года в северных и западных районах Ирака, а также в северной Сирии началось широкое наступление боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). К осени 2014 года они контролировали уже четверть территории Сирии и треть территории Ирака. Стремительное разрастание ИГ в регионе переключило внимание Вашингтона с отстранения Башара Асада на борьбу с ИГ. В сентябре 2014 года на саммите НАТО по инициативе США была сформирована международная коалиция в составе 68 стран, которая начала наносить удары по позициям боевиков в Ираке, затем в Сирии (без санкции ООН и без согласия сирийских властей).

Ответ на операцию ВКС РФ

В сентябре 2015 года Россия на основании обращения президента Сирии Башара Асада объявила о начале военной операции Военно-космических сил в САР против боевиков ИГ. Вмешательство Москвы привело к изменению баланса сил в конфликте и укрепило позиции сирийского режима. Тогда же позиция Вашингтона была несколько скорректирована. Так, в сентябре 2015 года госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN заявил, что теперь Соединенные Штаты выступают за "плавный переход" власти в Сирии, и что "если Асад покинет свой пост быстрее, это может привести к взрыву, направленному внутрь". Между тем Вашингтон продолжал возлагать ответственность на Башара Асада за продолжение гражданской войны.

В октябре 2015 года Барак Обама отдал приказ об отправке в Сирию до 50 бойцов специального назначения с целью проведения военного инструктажа курдов, формирования которых оказывали значительное сопротивление боевикам ИГ в местах своего проживания на севере и северо-востоке страны.

В последующем администрация Обамы постепенно увеличивала численность своего контингента в САР. В это же время по позициям боевиков ИГ продолжали наносить удары самолеты участников международной коалиции (с момента начала операции по н. в. было нанесено около 20 тыс. ударов по нефтяным объектам террористов, командным пунктам, местам скопления тяжелой техники, учебным лагерям и др.).

Позиция Трампа

С приходом к власти в январе 2017 года администрации Дональда Трампа США стали рассматривать сирийскую проблему в первую очередь с точки зрения борьбы с международным терроризмом. В марте 2017 года Вашингтон направил дополнительно 400 спецназовцев для помощи курдам в борьбе с ИГ. Общая численность контингента достигла порядка 2-2,5 тыс. человек.

Несмотря на то что приоритетом США в Сирии была заявлена борьба с терроризмом, в 2017 году Вашингтон дважды наносил ракетные удары по сирийским правительственным объектам, обвинив режим Асада в применении химоружия (4 апреля в пригороде Идлиба, где погибли более 80 человек; 7 апреля в городе Дума, где, по мнению МИД РФ, была осуществлена инсценировка химатаки).

До декабря 2018 года администрация Трампа продолжала оказывать поддержку курдам, которые к тому моменту при помощи стран коалиции освободили значительные территории на севере Сирии, в том числе город Кобани и столицу ИГ - Ракку. Под их контроль отошли районы восточного берега реки Евфрата (Ракка, Дейр-эз-Зор, Манбидж и др.).

В декабре 2018 года Дональд Трамп объявил о разгроме ИГ и выводе американских войск из Сирии (позднее Вашингтон сообщил, что около 400 американских военных останутся в стране). Это было сделано на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности начать на севере Сирии операцию против курдских "Сил народной самообороны", которые в Анкаре считают ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

В августе 2019 года США и Турция начали переговоры по созданию буферной зоны на севере Турции с совместным патрулированием. Однако 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

7 октября 2019 года Дональд Трамп, комментируя в Twitter ситуацию в Сирии, заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. При этом в вашингтонской администрации отметили, что уход от 50 до 100 американских военных из зоны турецкой операции не является началом официального вывода войск из Сирии.