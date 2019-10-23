Думская оппозиция объяснила отсутствие части депутатов при рассмотрении проекта бюджета

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Представители фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" в Госдуме утверждают, что большинство их депутатов в среду находились в зале заседаний нижней палаты во время обсуждения проекта федерального бюджета, а у отсутствовавших были уважительные причины.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в зале находятся руководители всех фракций, но некоторые депутаты отсутствуют. В связи с этим он подчеркнул, что неучастие без уважительной причины в заседании при рассмотрении главного финансового документа страны говорит о нежелании парламентариев исполнять свои полномочия. Позже советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию зала пленарных заседании, на которой видно, что на рассмотрении проекта бюджета отсутствуют десятки депутатов.

"Делать выводы на основании одной фотографии бессмысленно, потому что если сейчас зал сфотографировать, то это 32-35 человек, - сказал ТАСС первый замруководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин. - На тот период, когда советником председателя [Госдумы] был сделан снимок, было одно количество, сейчас, если зайти в зал и сделать фото, будет другое". Деньгин заметил, что на фото, в частности, нет лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в течение всего заседания был в зале и как глава фракции мог отлучиться для решения каких-либо правовых вопросов.

"И у нас есть депутаты, которые находятся в официальных командировках, все остальные присутствуют. Кто-то выходит, у кого-то прием граждан, кто-то возвращается. Я вообще не вижу [поводов для] претензий в сторону фракции", - добавил собеседник агентства. При этом он заверил, что все депутаты от ЛДПР голосуют на заседаниях исключительно за себя.

Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко отметил, что зарегистрированные, но отсутствующие депутаты-коммунисты могли временно выйти из зала пленарных заседаний. "Не получается [так, что за отсутствующих депутатов голосуют коллеги], по регламенту каждый нажимает кнопку сам. Значит, подойдут [в зал пленарных заседаний во время голосования]", - сказал ТАСС Ющенко.

В пресс-службе справороссов сослались на то, что отсутствующие члены фракции "работают по самостоятельному графику по согласованию с руководством фракции", посоветовав обращаться за подробностями к самим депутатам.