Володин раскритиковал депутатов, "устроивших себе отдых" вместо обсуждения бюджета

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Отсутствие без уважительной причины ряда депутатов Госдумы на заседании палаты при обсуждении законопроекта о бюджете говорит об их нежелании исполнять свои полномочия. Такое замечание в среду сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе рассмотрения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в первом чтении председатель палаты обратил внимание на то, что в зале находятся руководители всех фракций, но некоторые депутаты отсутствуют.

"У нас кто-то для себя решил устроить отдых в этот день, когда надо собраться и делать все для того, чтобы решить проблемы следующего года и последующих для своих избирателей", - констатировал Володин.

"Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета, от этого зависит жизнь в стране и в регионах. Болезнь - это единственное, что может быть аргументом", - продолжил спикер. По его словам, отсутствие на заседании в такой день - "большой звоночек о том, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия".