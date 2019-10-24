Путин сообщил о планах нарастить взаимодействие со спецслужбами стран Африки

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о намерении активизировать сотрудничество со странами Африки по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"Считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией", - сказал российский лидер на саммите Россия - Африка.

Российский лидер признался: "Нас беспокоит, что ситуация во многих регионах Африки остается, к сожалению для всех нас, нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы". "Развитию африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство", - убежден Путин.

Он особо подчеркнул, что "многие страны сталкиваются с последствиями так называемой арабской весны, в результате чего дестабилизирована ситуация во всей Северной Африке". "В этом регионе, а также в сахара-сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском роге действуют многочисленные террористические организации", - констатировал российский лидер.