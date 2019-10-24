Рябков обсудил с замглавы МИД Ирана ядерную сделку

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместители глав МИД России и Ирана Сергей Рябков и Аббас Арагчи обсудили на прошедших в Москве в четверг консультациях вопросы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ситуацию в регионе Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 году всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается план действий", - информировали в министерстве.

"Акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива", - отметили в МИД.