Песков: договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Договоренности России и Турции по Сирии должны удовлетворить и курдов, и сирийцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это должно быть к удовлетворению курдов, в первую очередь, к удовлетворению сирийцев потому что сирийские пограничники встают на границу, потому что, скажем так, это еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирийской Арабской Республики", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, чьих инициатив в российско-турецком меморандуме больше - Москвы или Анкары, - Песков заметил: "Это совместная работа, и в этой ситуации, конечно, речь может идти только о взаимоприемлемом решении, что и было (сделано) к удовлетворению обеих сторон, и на самом деле это должно быть к удовлетворению всех остальных сторон, которые задействованы". Он отметил, что Россия и Турция в меморандуме подтвердили основную цель - сохранение территориальной целостности Сирии.

"Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой республики, и тем самым мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена", - сказал он журналистам.

Обсуждение меморандума

Пресс-секретарь президента рассказал детали работы руководителей России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана над меморандумом по сирийскому урегулированию.

"Я думаю, они часа два с половиной сидели только в присутствии переводчиков. Причем они и карты смотрели. Скажем так: они оба разбираются в нюансах местности и во всех нюансах расположения соединений и так далее", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как долго Путин и Эрдоган говорили один на один.

"Потом к ним приглашались министры обороны, другие специалисты. Были даны поручения министрам иностранных дел, которые сели составлять "болванку" текста", - продолжил Песков.

После этого, по его словам, "уже по ходу сами лидеры вносили изменения, изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецком языках, тексты сверялись, и это все продолжалось, как вы видели, больше шести часов".

Песков, комментируя попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании, вспомнил пословицу о том, что "у победы много отцов".

"Мы же с вами знаем: поражение - оно всегда сирота, а у победы много отцов", - сказал он журналистам.

Песков также заметил, что линия Вашингтона "сейчас не совсем кратчайшая линия между точками А и В, то есть не совсем прямая линия". "Она имеет тенденцию к внезапным варьированиям, изменениям направления, иногда достаточно неожиданным", - пояснил он.

"Поэтому иногда многим странам, в том числе и нам, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента.